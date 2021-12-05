Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 17-го тура. «Зенит» опережает «Динамо» на 2 очка
5 декабря прошли заключительные матчи 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Лидером РПЛ с 37 очками является «Зенит», на второй строчке «Динамо» (35 баллов). Третье место у «Краснодара» (28).
Предлагаем ознакомиться с турнирной таблицей РПЛ после матчей 5 декабря:
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
17
|
11
|
4
|
2
|
43-19
|
37
|
2
|
Динамо
|
17
|
11
|
2
|
4
|
32-19
|
35
|
3
|
Краснодар
|
17
|
8
|
4
|
5
|
29-18
|
28
|
4
|
Сочи
|
17
|
9
|
1
|
7
|
27-21
|
28
|
5
|
ЦСКА
|
17
|
8
|
3
|
6
|
19-16
|
27
|
6
|
Локомотив
|
17
|
6
|
7
|
4
|
22-19
|
25
|
7
|
Ахмат
|
17
|
8
|
0
|
9
|
20-23
|
24
|
8
|
Крылья Советов
|
17
|
7
|
3
|
7
|
20-18
|
24
|
9
|
Спартак
|
17
|
6
|
5
|
6
|
20-23
|
23
|
10
|
Рубин
|
17
|
6
|
4
|
7
|
23-25
|
22
|
11
|
Арсенал Т
|
17
|
5
|
4
|
8
|
21-33
|
19
|
12
|
Ростов
|
17
|
4
|
6
|
7
|
29-31
|
18
|
13
|
Нижний Новгород
|
17
|
5
|
3
|
9
|
18-30
|
18
|
14
|
Урал
|
17
|
3
|
7
|
7
|
8-17
|
16
|
15
|
Уфа
|
17
|
3
|
7
|
7
|
17-24
|
16
|
16
|
Химки
|
17
|
2
|
8
|
7
|
15-27
|
14
Все матчи 18-го тура РПЛ: даты и время начала (время — московское):
11.12. 14:00. «Крылья Советов» — «Рубин»
11.12. 16:30. ЦСКА — «Арсенал»
11.12. 19:00. «Ростов» — «Урал»
12.12. 14:00. «Динамо» — «Зенит»
12.12. 16:30. «Ахмат» — «Химки»
12.12. 19:00. «Краснодар» — «Нижний Новгород»
12.12. 19:00. «Локомотив» — «Уфа»
13.12. 19:00. «Сочи» — «Спартак»
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