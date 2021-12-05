Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 17-го тура. «Зенит» опережает «Динамо» на 2 очка

5 декабря прошли заключительные матчи 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Лидером РПЛ с 37 очками является «Зенит», на второй строчке «Динамо» (35 баллов). Третье место у «Краснодара» (28).

Предлагаем ознакомиться с турнирной таблицей РПЛ после матчей 5 декабря:

Команда И В Н П М O 1 Зенит 17 11 4 2 43-19 37 2 Динамо 17 11 2 4 32-19 35 3 Краснодар 17 8 4 5 29-18 28 4 Сочи 17 9 1 7 27-21 28 5 ЦСКА 17 8 3 6 19-16 27 6 Локомотив 17 6 7 4 22-19 25 7 Ахмат 17 8 0 9 20-23 24 8 Крылья Советов 17 7 3 7 20-18 24 9 Спартак 17 6 5 6 20-23 23 10 Рубин 17 6 4 7 23-25 22 11 Арсенал Т 17 5 4 8 21-33 19 12 Ростов 17 4 6 7 29-31 18 13 Нижний Новгород 17 5 3 9 18-30 18 14 Урал 17 3 7 7 8-17 16 15 Уфа 17 3 7 7 17-24 16 16 Химки 17 2 8 7 15-27 14

Все матчи 18-го тура РПЛ: даты и время начала (время — московское):

11.12. 14:00. «Крылья Советов» — «Рубин»

11.12. 16:30. ЦСКА — «Арсенал»

11.12. 19:00. «Ростов» — «Урал»

12.12. 14:00. «Динамо» — «Зенит»

12.12. 16:30. «Ахмат» — «Химки»

12.12. 19:00. «Краснодар» — «Нижний Новгород»

12.12. 19:00. «Локомотив» — «Уфа»

13.12. 19:00. «Сочи» — «Спартак»

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