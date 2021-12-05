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Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 17-го тура. «Зенит» опережает «Динамо» на 2 очка

21:20
Александр Беленов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Беленов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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5 декабря прошли заключительные матчи 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Лидером РПЛ с 37 очками является «Зенит», на второй строчке «Динамо» (35 баллов). Третье место у «Краснодара» (28).

Предлагаем ознакомиться с турнирной таблицей РПЛ после матчей 5 декабря:

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

17

11

4

2

43-19

37

2

Динамо

17

11

2

4

32-19

35

3

Краснодар

17

8

4

5

29-18

28

4

Сочи

17

9

1

7

27-21

28

5

ЦСКА

17

8

3

6

19-16

27

6

Локомотив

17

6

7

4

22-19

25

7

Ахмат

17

8

0

9

20-23

24

8

Крылья Советов

17

7

3

7

20-18

24

9

Спартак

17

6

5

6

20-23

23

10

Рубин

17

6

4

7

23-25

22

11

Арсенал Т

17

5

4

8

21-33

19

12

Ростов

17

4

6

7

29-31

18

13

Нижний Новгород

17

5

3

9

18-30

18

14

Урал

17

3

7

7

8-17

16

15

Уфа

17

3

7

7

17-24

16

16

Химки

17

2

8

7

15-27

14

Все матчи 18-го тура РПЛ: даты и время начала (время — московское):

11.12. 14:00. «Крылья Советов» — «Рубин»

11.12. 16:30. ЦСКА — «Арсенал»

11.12. 19:00. «Ростов» — «Урал»

12.12. 14:00. «Динамо» — «Зенит»

12.12. 16:30. «Ахмат» — «Химки»

12.12. 19:00. «Краснодар» — «Нижний Новгород»

12.12. 19:00. «Локомотив» — «Уфа»

13.12. 19:00. «Сочи» — «Спартак»

Чемпионат России по футболу: новости и статьи, обзоры матчей, расписание и календарь, турнирная таблица, фото

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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