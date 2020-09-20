Гончаренко объяснил, почему Эджуке и Зайнутдинов вышли в старте на матч с «Уфой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил выбор состава на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Не думаю, что мы расслабились после победы над «Спартаком». У нас очень высокая конкуренция, поэтому игроки доказывают свой уровень на поле. Эджуке в старте? Да, он очень хорошо адаптировался, разве что Зайнутдинов лучше, потому что он хорошо знал РПЛ. А так Эджуке едва ли не лидер по КПД в команде», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».