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Гончаренко объяснил, почему Эджуке и Зайнутдинов вышли в старте на матч с «Уфой»

13:51
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил выбор состава на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Не думаю, что мы расслабились после победы над «Спартаком». У нас очень высокая конкуренция, поэтому игроки доказывают свой уровень на поле. Эджуке в старте? Да, он очень хорошо адаптировался, разве что Зайнутдинов лучше, потому что он хорошо знал РПЛ. А так Эджуке едва ли не лидер по КПД в команде», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Уфа — ЦСКА

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