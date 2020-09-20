Гончаренко объяснил, почему Эджуке и Зайнутдинов вышли в старте на матч с «Уфой»
13:51
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил выбор состава на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Не думаю, что мы расслабились после победы над «Спартаком». У нас очень высокая конкуренция, поэтому игроки доказывают свой уровень на поле. Эджуке в старте? Да, он очень хорошо адаптировался, разве что Зайнутдинов лучше, потому что он хорошо знал РПЛ. А так Эджуке едва ли не лидер по КПД в команде», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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