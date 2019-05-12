Гончаренко назвал причины неудачной игры ЦСКА против "Зенита"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 28-го тура премьер-лиги с "Зенитом" в Санкт-Петербурге (1:3) объяснил провал в игре красно-синих после первого гола. При этом он затруднился назвать, почему этой весной армейцы выступают неубедительно. После поражения от чемпиона страны ЦСКА потерял шанс занять второе место и отобраться в Лигу чемпионов напрямую.

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– Мы забили, но потом немного растерялись, упустили нити игры. Могли сыграть смелее, это касается как первого, так и второго таймов. Вместо этого ждали, что предложит "Зенит". Провели много атак, но не доводили их до удара, а теряли мяч и получали контратаки на наши ворота, – приводит сайт ЦСКА слова Гончаренко.

– Что с командой случилось весной? Понимаете ли, как выйти из этой ситуации?

– Такие вещи надо обсуждать внутри. Это не вопрос отдельно взятого матча. Выводы сделаем после сезона

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