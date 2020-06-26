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Гончаренко готов вернуться в ЦСКА до конца сезона, Гинер думает

14:45
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко должен пообщаться с президентом клуба Евгением Гинером по поводу своего будущего в армейской команде.

20&nbsp;июня. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. Виктор Гончаренко.Гончаренко и молчание. Колонка Ильи Казакова

Напомним, что 20 июня после поражения от «Зенита» в 23-м туре РПЛ (0:4) белорус написал заявление об уходе по собственному желанию и отправился на родину. По нашим данным, в Москву 43-летний специалист вернулся 24 июня и выразил готовность продолжить работу до конца сезона-2019/20, однако высший менеджмент армейцев взял паузу на размышления.

Ситуация осложняется тем, что граждане Белоруссии, имеющие право въезда на территорию РФ, должны проходить 14-дневный карантин. Таким образом, Гончаренко будет вынужден пропустить встречи 24-го тура с «Динамо» (27 июня в гостях), 25-го тура со «Спартаком» (30 июня дома) и 26-го тура с «Ахматом» (4 июля в гостях). Пока красно-синих готовит старший тренер Сергей Овчинников.

В мае Гончаренко заключил с ЦСКА новый контракт, рассчитанный на один год. (Вячеслав Короткин)

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