Слуцкий: «Сперцяну надо было уезжать. «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а чемпионшип — чемпионата России»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян должен был перейти в «Саутгемптон».

«Надо было уезжать в «Саутгемптон»? Да, потому что «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а чемпионшип лучше чемпионата России. Чемпионшип входит в топ-6 чемпионатов мира? Безусловно, никаких сомнений. Сперцяну было бы очень тяжело в чемпионшипе, но, если бы он там заиграл, он бы потом заиграл в любой лиге мира. Это прямо проездной на дальнейшую карьеру», — сказал Слуцкий на канале «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне 25-летний Сперцян провел 11 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро.