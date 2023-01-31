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Голкипер молодежной команды ЦСКА перенес операцию в связи с травмой мениска

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер молодежной команды ЦСКА Владимир Шайхутдинов перенес в Москве операцию в связи с травмой мениска, которую он получил на одной из тренировок в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Операция по резекции медиального мениска была выполнена Евгением Гончаровым.

Операция прошла успешно и уже через несколько дней вратарь вернется в Турцию для прохождения курса реабилитации в расположении главной команды.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/11340

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
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