Голкипер Медведев может сыграть в чемпионате России впервые с 2017 года

Голкипер Никита Медведев заявлен в качестве основного вратаря «Рубина» на матч Тинькофф чемпионата России против «Динамо».

Если он выйдет на поле, то сыграет в чемпионате России впервые с 2017 года, когда еще выступал за «Ростов». Летом того года он перешел в «Локомотив», в составе которого не провел ни одного матча в РПЛ.

Медведев за время в «Локо» провел лишь две встречи за основную команду — на его счету 5 пропущенных мячей в играх Кубка России и Лиги Европы. В конце июля решением генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе он был переведен в фарм-клуб «Казанку», после чего контракт с ним был вовсе расторгнут.

Отметим, что Медведеву принадлежит рекорд РПЛ среди вратарей. Экс-голкипер «Ростова» не пропускал на протяжении 989 минут.