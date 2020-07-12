Гол Маркова спас «Рубин» от поражения в матче с ЦСКА

ЦСКА в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1.

На гол Федора Чалова гости ответили точным ударом Евгения Маркова с пенальти.

После этой игры ЦСКА с 47 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице, «Рубин» с 34 очками — на девятой строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

ЦСКА — «Рубин» (Казань) — 1:1 (0:0)

Голы: Чалов, 62 (1:0). Евг.Марков, 87 — с пенальти (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников (Кучаев, 46), Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Влашич, Обляков, Марадишвили (Бистрович, 46), Сигурдссон (Бийол, 66), Чалов (Дзагоев, 79).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло Сантос (Самошников, 68), Зуев, Иг.Коновалов, Йевтич (Евг.Марков, 68), Макаров (Бакаев, 78), Кварацхелия, Абильдгор (Тарасов, 63), Игнатьев (Давиташвили, 78).

Предупреждения: Сигурдссон, 19. Йевтич, 21. Марадишвили, 24. Зуев, 68. Обляков, 69. Уремович, 78. Мариу Фернандес, 81. Магнуссон, 90. Тарасов, 90+3. Кучаев, 90+6.

Судьи: Матюнин. Елеференко (оба — Москва), Хатуев (Грозный).

ВАР: Турбин (Дмитров). Петросян (Бронницы).

12 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».