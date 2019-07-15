Гол Кварацхелии лишил "Локомотив" победы в матче с "Рубином"

"Локомотив" и "Рубин" сыграли вничью в матче 1-го тура премьер-лиги (1:1). Голом в составе железнодорожников отметился хавбек Алексей Миранчук, забивший прямым ударом со штрафного. У казанцев отличился полузащитник Хвича Кварацхелия, который выступал за "Локо" на правах аренды во второй половине минувшего сезона. Кроме того, хавбек красно-зеленых Антон Миранчук не реализовал пенальти на 23-й минуте встречи.

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Премьер-лига

1-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань) - 1:1 (0:0)

Голы: Ал.Миранчук, 66 (1:0). Кварацхелия, 76 (1:1).

Нереализованный пенальти: Ант.Миранчук, 23 (штанга)

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Эдер (Коломейцев, 58).

"Рубин" (Казань): Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов, Давиташвили (Кварацхелия, 66), Иг.Коновалов, Могилевец (Закиров, 70), Подберезкин (Степанов, 88), Башкиров, Марков.

Предупреждения: Уремович, 18. Ант.Миранчук, 35. Денисов, 82. Мурило, 90+2. Марков, 90+2.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Гаврилин (Владимир), Лунев (Новосибирск).

15 июля. Москва. Стадион "РЖД Арена". 10732 зрителей.

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