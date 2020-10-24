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Гогуа получил повреждение в матче с «Локомотивом»

20:21
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Защитник «Ротора» Седрик Гогуа получил повреждение в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Игрок обороны в начале второго тайма неудачно оступился в своей штрафной и рухнул на газон.

Врачи пытались затейпировать ему бедро, но через некоторое время Гогуа все же попросил замену.

Локомотив — Ротор

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