Гогниев рассказал о важности зрелищного футбола для болельщиков

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о важности зрелищного футбола для болельщиков.

«Я ни в коем случае не упрекаю людей, которые играют от обороны, потому что они приходят и видят, какая у них команда, и это их дело — как играть. На эту тягомотину зрители придут, годик поболеют, команда займет 6-8 место. А потом что? Должна быть зрелищность. В кино и театр люди ходят, потому что есть какой-то кураж и адреналин, а здесь люди заплатят за билеты на матч, посмотрят на 0:0 и уйдут домой. Через два часа уже забудут, что происходило на поле. Игра для болельщиков, на стадион приходят за адреналином, а адреналин могут дать только игроки в атаке», — приводит слова Гогниева Metaratings.ru.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).