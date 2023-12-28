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Гогниев рассказал о важности зрелищного футбола для болельщиков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о важности зрелищного футбола для болельщиков.

«Я ни в коем случае не упрекаю людей, которые играют от обороны, потому что они приходят и видят, какая у них команда, и это их дело — как играть. На эту тягомотину зрители придут, годик поболеют, команда займет 6-8 место. А потом что? Должна быть зрелищность. В кино и театр люди ходят, потому что есть какой-то кураж и адреналин, а здесь люди заплатят за билеты на матч, посмотрят на 0:0 и уйдут домой. Через два часа уже забудут, что происходило на поле. Игра для болельщиков, на стадион приходят за адреналином, а адреналин могут дать только игроки в атаке», — приводит слова Гогниева Metaratings.ru.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).

Источник: https://metaratings.ru/news/gogniev-ne-uprekayu-lyudei-kotorye-igrayut-ot-oborony-no-dolzhna-byt-zrelishnost-319623/
Спартак Гогниев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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