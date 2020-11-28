Глушаков рассказал о раскладах сил в чемпионате
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью «СЭ» признался, что фаворита в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ нет.
— Фаворита в сезоне нет. Думаю, он проявится после зимней паузы, когда будут сделаны трансферы, команды пройдут нормальные сборы и так далее. Кто выстрелит на финишной прямой, тот и выиграет титул, — сказал Глушаков «СЭ».
На данный момент лидируют «Зенит» и ЦСКА, у которых по 32 очка, но у москвичей есть матч в запасе. (Артем Калинин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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