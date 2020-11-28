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Глушаков рассказал о раскладах сил в чемпионате

21:23
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью «СЭ» признался, что фаворита в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ нет.

— Фаворита в сезоне нет. Думаю, он проявится после зимней паузы, когда будут сделаны трансферы, команды пройдут нормальные сборы и так далее. Кто выстрелит на финишной прямой, тот и выиграет титул, — сказал Глушаков «СЭ».

На данный момент лидируют «Зенит» и ЦСКА, у которых по 32 очка, но у москвичей есть матч в запасе. (Артем Калинин)

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