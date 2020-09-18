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Глушаков рассказал, чем занимается после ухода из «Ахмата»

14:08
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник Денис Глушаков, который покинул «Ахмат» по завершении прошлого сезона, рассказал, чем занимается сейчас. На данный момент 33-летний футболист находится без клуба.

«В огороде спокойно с цветочками ковыряюсь, тренируюсь, иногда играю в футбол. На участке всегда есть, чем заняться», — сказал Глушаков на видео Youtube-канала «Коммент. Шоу»

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ Глушаков провел 24 матча за «Ахмат», в которых забил 4 мяча и отдал результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/tUu24KKUs_0

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