Глушаков рассказал, чем занимается после ухода из «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков, который покинул «Ахмат» по завершении прошлого сезона, рассказал, чем занимается сейчас. На данный момент 33-летний футболист находится без клуба.

«В огороде спокойно с цветочками ковыряюсь, тренируюсь, иногда играю в футбол. На участке всегда есть, чем заняться», — сказал Глушаков на видео Youtube-канала «Коммент. Шоу»

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ Глушаков провел 24 матча за «Ахмат», в которых забил 4 мяча и отдал результативную передачу.