Глушаков рассказал, чем занимается после ухода из «Ахмата»
14:08
Полузащитник Денис Глушаков, который покинул «Ахмат» по завершении прошлого сезона, рассказал, чем занимается сейчас. На данный момент 33-летний футболист находится без клуба.
«В огороде спокойно с цветочками ковыряюсь, тренируюсь, иногда играю в футбол. На участке всегда есть, чем заняться», — сказал Глушаков на видео Youtube-канала «Коммент. Шоу»
В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ Глушаков провел 24 матча за «Ахмат», в которых забил 4 мяча и отдал результативную передачу.
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