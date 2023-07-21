Глушаков: «Надеюсь РПЛ выиграет не «Зенит». Уже устали, что он побеждает»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

— Кто для вас фаворит сезона?

— Не знаю, кто. Загадка. Надеюсь, что выиграет не «Зенит». Уже устали, что он побеждает постоянно. Хочется, чтобы интереснее было в этом сезоне, — сказал Глушаков «СЭ».

Первый тур РПЛ стартует 21 июля. В 19.00 «Динамо» на своем поле примет «Краснодар».