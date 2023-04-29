Гончаренко — о матче с «Краснодаром»: «Хотелось бы выиграть. Предпосылки для этого были»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«В первом тайме нам не хватало движения, сонное состояние какое-то было, — приводит пресс-служба клуба слова Гончаренко. — Во втором тайме мы стали более активными. Наверное, по тем моментам, которые создали, могли сегодняшний матч даже выиграть. Но важно то, что мы набрали очко. Конечно, хотелось бы выиграть, и предпосылки для этого были».

«Краснодар» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» располагается на 11-й строчке — 26 очков.