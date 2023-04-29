Мостовой: «У «Спартака» может быть надежда на то, что «Зенит» их недооценит»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Какие шансы у «Спартака» в матче с «Зенитом»? Можно уже уверенно говорить, что петербуржцы станут чемпионами. Мы об этом уже два тура назад сказали. Если «Зенит» захочет, то он будет играть в полную силу. А он обязательно захочет, ведь они после этого матча могут стать чемпионами. У «Спартака» может быть надежда на то, что их недооценят», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

Игра между командами пройдет 7 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени.