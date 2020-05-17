Главный тренер «Спартака» Тедеско и легионеры вернутся в начале недели

Как стало известно «СЭ», иностранные футболисты и тренеры «Спартака» вернуться в Москву в начале следующей недели.

Столицу на время периода самоизоляции покидали: главный тренер Доменико Тедеско, его ассистент Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по реабилитации Владимир Чепзанович, защитники Самюэль Жиго и Малколм Баду, хавбеки Гус Тил, Алекс Крал и Андре Шюррле (немец, скорее всего, возращаться не будет), нападающий Джордан Ларссон. Вместе с тем, латиноамериканцы — защитник Айртон, полузащитник Лоренсо Мельгарехо и нападающий Эсекиель Понсе — оставались в России.

По действующим правилам, всем уезжавшим предстоит пройти двухнедельный карантин, но не исключено, что эту меру смягчат, разрешив приступить к работе после двух отрицательных тестов на коронавирус.

Возможно, спартаковцы возвратятся одновременно с легионерами из других клубов РПЛ. Рассматривается вариант минимизации рейсов из Европы и объединения игроков разных команд на одних бортах в зависимости от регионов их постоянного проживания. (Вячеслав Короткин)