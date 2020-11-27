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Глава «Уфы» высказался о возможном уходе Газизова из «Спартака»

13:36
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Шамиль Газизов в ближайшее время покинет пост генерального директора «Спартака».

— Уверен, что уход Газизова из «Спартака» невозможен, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Это серьезный клуб, его владельцы не могут делать то, что им сейчас приписывает пресса. И они его не для того приглашали, чтобы через несколько месяцев с ним расстаться. Такой шаг говорил бы о том, что эта организация несерьезная и вокруг нее происходит бардак. (Севастиан Терлецкий)

Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 по 2020 год. В июле 2020 года 52-летний специалист покинул клуб из Башкортостана, заняв аналогичную должность в «Спартаке».

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