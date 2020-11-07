РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глава «Уфы» высказался о массовом отстранении судей в России

14:09
Теги:

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о массовом отстранении судей в российском футболе.

— Вся наша Республика категорически приветствует решительные действия по наведению порядка в судейском корпусе, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Все то, что у нас происходило за пределами футбольного поля, и привело в тому, что мы начали позориться в Европе и терять рейтинг.

Судья — не такая уж и уникальная профессия. У нас в Республике Башкортостан работает 40 тысяч медиков. Мы на всю страну не можем найти тысячу нормальных судей? Не думаю, что бегать по полю со свистком сложнее, чем лечить людей. (Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир