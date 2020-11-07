Глава «Уфы» высказался о массовом отстранении судей в России
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о массовом отстранении судей в российском футболе.
— Вся наша Республика категорически приветствует решительные действия по наведению порядка в судейском корпусе, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Все то, что у нас происходило за пределами футбольного поля, и привело в тому, что мы начали позориться в Европе и терять рейтинг.
Судья — не такая уж и уникальная профессия. У нас в Республике Башкортостан работает 40 тысяч медиков. Мы на всю страну не можем найти тысячу нормальных судей? Не думаю, что бегать по полю со свистком сложнее, чем лечить людей. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.