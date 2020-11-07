Глава «Уфы» высказался о массовом отстранении судей в России

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о массовом отстранении судей в российском футболе.

— Вся наша Республика категорически приветствует решительные действия по наведению порядка в судейском корпусе, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Все то, что у нас происходило за пределами футбольного поля, и привело в тому, что мы начали позориться в Европе и терять рейтинг.

Судья — не такая уж и уникальная профессия. У нас в Республике Башкортостан работает 40 тысяч медиков. Мы на всю страну не можем найти тысячу нормальных судей? Не думаю, что бегать по полю со свистком сложнее, чем лечить людей. (Севастиан Терлецкий)