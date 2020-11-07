Глава «Уфы» удивлен высказываниями «Сочи» об уровне судейства

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о заявлениях генерального директора «Сочи» Дмитрия Рубашко, который раскритиковал работу судей. Матч между «Сочи» и «Уфой» завершился вничью (1:1).

— Честно говоря, искренне удивлен заявлению руководителей «Сочи», — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Возможно, это было сделано на эмоциях. Наверное, «Сочи», занимая высокие позиции в таблице, ожидал иного исхода. Я спокойно смотрю на прошедшую игру — она была равной. Пенальти, по моему мнению, был стопроцентный. Человеку сзади прыгают в ногу, он падает, что тут еще может быть? Удивлен заявлению коллеги. Надеюсь, эмоции схлынут, и это все закончится. По поводу «Сочи» тоже можно много говорить, но я этого делать не буду.

Проблему судейства нам нужно решать комплексно. Мы, как и любая другая команда, заинтересованы в её решении. Иначе наш футбол будет продолжать терять уровень: и игроки к нам не захотят ехать, и зрители не будут ходить, и зрелище номер один уйдет на второй план. (Севастиан Терлецкий)