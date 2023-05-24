Глава селекции «Динамо» Акавов покинет клуб летом

Глава селекционной службы московского «Динамо» Нариман Акавов покинет клуб этим летом, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, селекционер принял данное решение еще в январе 2023-го.

Акавов занимает должность главы селекционной службы «Динамо» с февраля 2021 года. Ранее он был селекционером «Спартака».

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду готовит Павел Алпатов.

На данный момент бело-голубые с 45 очками расположились на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.