Глушенков и Цыпченко приехали к СИЗО, где отбывал срок Ларин

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков и форвард «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко приехали к СИЗО, где отбывал срок бывший директор московской академии «Чертаново» Николай Ларин.

Как ранее стало известно «СЭ», Николай Ларин будет освобожден 24 мая до полуночи.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.