Гильерме не пропускал больше семи часов
Полузащитник «Химок» Кирилл Боженов сравнял счет в матче 10-го тура чемпионата России против «Локомотива» и прервал сухую серию голкипера железнодорожников Гильерме на отметке 437 минут.
На данный момент вратарю сборной России принадлежит лучший результат нынешнего сезона. Второе место удерживает сочинец Сослан Джанаев, динамовец Антон Шунин — третий. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные сухие серии в чемпионате-2020/21
|
Вратарь
|
Команда
|
Минуты
|
Кто прервал
|
Гильерме
|
«Локомотив»
|
437
|
Кирилл Боженов, «Химки»
|
Сослан Джанаев
|
«Сочи»
|
328
|
Сергей Ткачев, «Арсенал»
|
Антон Шунин
|
«Динамо»
|
292
|
Даниил Лесовой, «Арсенал»
|
Гильерме
|
«Локомотив»
|
253
|
Андрей Егорычев, «Урал»
|
Александр Максименко
|
«Спартак»
|
244
|
Александр Ерохин, «Зенит»
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
213
|
Федор Смолов, «Локомотив»
|
Михаил Кержаков
|
«Зенит»
|
205
|
Никола Влашич,
|
Александр Максименко
|
«Спартак»
|
205
|
Даниил Хлусевич, «Арсенал»