Гильерме не пропускал больше семи часов

Полузащитник «Химок» Кирилл Боженов сравнял счет в матче 10-го тура чемпионата России против «Локомотива» и прервал сухую серию голкипера железнодорожников Гильерме на отметке 437 минут.

На данный момент вратарю сборной России принадлежит лучший результат нынешнего сезона. Второе место удерживает сочинец Сослан Джанаев, динамовец Антон Шунин — третий. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные сухие серии в чемпионате-2020/21