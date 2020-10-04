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Гильерме не пропускал больше семи часов

15:42
Гильерме. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гильерме. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник «Химок» Кирилл Боженов сравнял счет в матче 10-го тура чемпионата России против «Локомотива» и прервал сухую серию голкипера железнодорожников Гильерме на отметке 437 минут.

На данный момент вратарю сборной России принадлежит лучший результат нынешнего сезона. Второе место удерживает сочинец Сослан Джанаев, динамовец Антон Шунин — третий. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные сухие серии в чемпионате-2020/21

Вратарь

Команда

Минуты

Кто прервал

Гильерме

«Локомотив»

437

Кирилл Боженов, «Химки»

Сослан Джанаев

«Сочи»

328

Сергей Ткачев, «Арсенал»

Антон Шунин

«Динамо»

292

Даниил Лесовой, «Арсенал»

Гильерме

«Локомотив»

253

Андрей Егорычев, «Урал»

Александр Максименко

«Спартак»

244

Александр Ерохин, «Зенит»

Игорь Акинфеев

ЦСКА

213

Федор Смолов, «Локомотив»

Михаил Кержаков

«Зенит»

205

Никола Влашич,
ЦСКА

Александр Максименко

«Спартак»

205

Даниил Хлусевич, «Арсенал»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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