Геркус: «Все ждут, что «Спартак» взлетит, а он все не взлетает»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» после московского дерби заметил, что для «Спартака» наступили непростые времена.

— «Спартак» забуксовал?

— Почему красно-белые решили сыграть против «Локо» именно в такой футбол? Что вообще предложила команда Станковича, в чем заключался его план? «Локо» не испытал особых проблем, встречал соперника довольно высоко, потом под давлением немного опускался, но «Спартак»-то ничего не смог придумать! Я даже суперопасных моментов у ворот Лантратова сейчас вспомнить не могу. А железнодорожники в любую секунду огрызались и убегали.

Три тура без побед. «Спартак» загнал себя в сложное положение. И календарь непростой. Сейчас «Ростов», потом «Краснодар», ЦСКА. Как говорится, все ждут, когда «Спартак» взлетит, а он все не взлетает... Посмотрим. Хочется еще отметить болельщиков обеих команд. Атмосфера на стадионе была потрясающая! Ходите на футбол, там здорово!