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Геркус — о переходе Кофрие в «Спартак»: «Бэкграунд у него стремный, это риск»

11:35
Максимилиано Кофрие. Фото ФК «Спартак»
Максимилиано Кофрие. Фото ФК «Спартак»
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» переход защитника Максимилиано Кофрие в московский «Спартак».

«Генеральный директор уже сказал: «Возможно, это была ошибка». Возможно, это классный трансфер. Мы не знаем, что это за игрок. Но как это работало у меня: я всегда верил в статистику. Мне приносили данные по игроку, отчет скаута я почти не читал, а обращал внимание на его игровое время в основе, насколько его цена оправдана его предыдущей жизнью, играл ли он за границей, что у него с бытовыми аспектами, сколько он поменял клубов. У Кофрие бэкграунд стремный. Пока это скорее риск. Это же «Спартак», есть уровень, мы хотим, чтобы там были хотя бы плюс-минус игроки сборных», — сказал Геркус в эфире футбольного канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Кофрие принял участие в пяти матчах за «Сент-Трюйден».

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Сергей Федоров все материалы автора

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