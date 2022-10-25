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Сегодня, 01:09

Агент Батчи рассказал о восстановлении полузащитника «Краснодара»

Сергей Разин
корреспондент
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Эдуардо Мариньо, агент полузащитника «Краснодара» Жуан Батчи, рассказал о восстановлении футболиста после операции.

«На данный момент нет точной даты возвращения Батчи на поле. Где он сейчас находится? С этим вопросом лучше обратитесь в клуб», — приводит слова Мариньо «РБ Спорт».

24-летний анголец получил травму перед матчем 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). В начале октября Батчи перенес операцию в одной из клиник Мадрида.

В текущем сезоне Батчи провел два матча и отметился результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-neizvestno-kogda-batchi-vernetsya-na-pole/
ФК Краснодар
Жуан Батчи
0
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