Гендиректор «Сочи» Рубашко рассказал о скандалах в матчах против «Спартака»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко вспомнил о скандальных матчах против «Спартака» в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ, после одного из которых судьи Казарцев и Еськов были отправлены на полиграф, а после второго Доменико Тедеско обвинил тренера «Сочи» Дмитрия Бородина в ксенофобии. РФС и FARE — международная организация по борьбе с расизмом и ксенофобией в европейском футболе — Бородина не наказали за отсутствием доказательств.

— Обидно играть с тем же «Спартаком» как на выезде?

— Нет. Это ведь не только у нас происходит, а в любом городе. Мы знаем, что «Спартак» — народная команда, и у нее в каждом городе много болельщиков. Плюс тысячами приезжают на игру из Москвы. Один мой знакомый пришел поболеть и за «Сочи», и за «Спартак». Он хотел, чтобы матч закончился вничью. В результате даже немного расстроился, хотя потом пересмотрел матч и сказал, что играли мы достойно и победили по делу.

— Почему матчи «Спартак» с «Сочи» — это всегда скандал?

— Не знаю, почему так складывается. Но по судейству, как подтвердило заседание ЭСК, по этому матчу вопросов нет.

— У Доменико Тедеско их было много.

— Достаточно эмоциональный тренер. По моему мнению, даже слишком эмоциональный. Может, ошибаюсь, но мне кажется, что тренер такой команды должен вести себя посолиднее. Быть более сдержанным. Чрезмерно много апелляций к судьям — такое специалиста не красит.

— Замечу, что у Владимира Федотова — тоже уже два удаления в этом сезоне, и за последнее он получил аж трехматчевую дисквалификацию. Как-то наказываете его финансово за это?

— Здесь важно понимать, из-за чего получены эти карточки. Кстати, они, как и жесткая дисквалификация нашего тренера — лучший ответ на нелепые претензии, что нам якобы помогают судьи. Да, где-то он не смог себя сдержать, сказал что-то лишнее. Но никакой агрессивной жестикуляции мы не видели, и только резервный арбитр что-то услышал. Какие-то претензии у нас в связи с этим выплеском эмоций есть, но это футбол. С каждым тренером такое случается, и пока мы не видим в этом повода для финансовых наказаний.

— Как восприняли то, что после 2:2 в матче «Спартак» — «Сочи» в первом туре судью Казарцева и видеоассистента Еськова отправили на полиграф, надолго дисквалифицировали, а Еськов вообще закончил карьеру?

— Мы бы вообще никого на полиграф не отправляли. Считаю, что это чрезмерная мера. Мое мнение — судьям нужно платить много, больше, чем сейчас. Такая оплата заставляла бы арбитров еще больше дорожить своим местом и не хотеть его потерять. Тогда они будут предельно собранны в каждой игре, а уж соблазна смотреть на какие-то иные источники доходов у них не будет вовсе. Ошибок, естественно, избежать нельзя. Но самых грубых поможет избежать ВАР.

Недавно лига стала работать с ВАР, и естественно, что понимание всех нюансов приходит не сразу. Тут предстоит еще много работы, поскольку даже с ВАР возникает много вопросов. Судейство реформируется, к процессу привлекаются люди из Европы, способные ускорить этот процесс. В любом случае считаю, что стало лучше. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Рубашко уже на сайте «СЭ»