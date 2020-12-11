Гендиректор «Сочи» рассказал о настрое команды на матч со «Спартаком»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 18 тура «Тинькофф РПЛ» против «Спартака».

— Матч с красно-белыми для нас — обычный игровой день, — сказал Рубашко «СЭ». — Команда готовится к игре, настраиваемся только на победу.

Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет в субботу, 12 декабря. Начало — в 16.30 (мск).

Встреча первого круга в Москве завершилась скандалом. На последних минутах матча, который закончился 2:2, в ворота красно-белых был назначен спорный пенальти. Владелец «Спартака» Леонид Федун после этого обещал снять команду с чемпионата.

Работавший главным арбитром встречи Василий Казарцев был отстранен от матчей элитного дивизиона до 11 тура, а работавший ВАР Алексей Еськов прошел проверку на полиграфе, позднее завершив карьеру по состоянию здоровья.

(Сергей Федоров)