РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гендиректор «Крыльев» объяснил, кто попадет на трибуны стадиона в первую очередь

16:48
«Крылья Советов». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Крылья Советов». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал «СЭ» решение Роспотребнадзора согласовать с РПЛ ограниченное присутствие зрителей на играх с 21 июня.

— Очень обрадован решением Роспотребнадзора, — признался Шашков. — При пустых трибунах игры напоминают товарищеские, нет такого накала. Когда зрители на трибунах — это совсем другой футбол. Пока из РФС нам ничего не приходило. Если решили пускать 10 процентов от вместимости, значит будет 10 процентов. Надо соблюсти и обеспечить все меры безопасности, продумать как пустить и кого, потому что желающих будет много. Приоритет будет у владельцев абонементов. (Евгений Белоусов)

Вместимость стадиона клуба — 44 918 человек.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир