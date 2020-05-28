Гендиректор «Крыльев» объяснил, кто попадет на трибуны стадиона в первую очередь

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал «СЭ» решение Роспотребнадзора согласовать с РПЛ ограниченное присутствие зрителей на играх с 21 июня.

— Очень обрадован решением Роспотребнадзора, — признался Шашков. — При пустых трибунах игры напоминают товарищеские, нет такого накала. Когда зрители на трибунах — это совсем другой футбол. Пока из РФС нам ничего не приходило. Если решили пускать 10 процентов от вместимости, значит будет 10 процентов. Надо соблюсти и обеспечить все меры безопасности, продумать как пустить и кого, потому что желающих будет много. Приоритет будет у владельцев абонементов. (Евгений Белоусов)

Вместимость стадиона клуба — 44 918 человек.