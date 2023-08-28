В «Сочи» оценили состояние газона на стадионе «Фишт»: «Играть можно»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в комментарии для «СЭ» высказался о состоянии газона на стадионе «Фишт» и ответил на вопрос о возможном переносе матча 8-го тура со «Спартаком» (16 сентября).

«Понятно, что газон не идеальный, но катастрофы никакой нет, играть можно. В начале сентября будет комиссия, после которой можно будет о чем-то говорить», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее пресс-служба РПЛ рассказала, что поле стадиона «Фишт» в Сочи ухудшилось из-за аномально высоких температур.

24 августа сообщалось, что комиссия РПЛ отправилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния газона на «Фиште». Тогда «Сочи» было разрешено провести матч с «Локомотивом» (0:1).