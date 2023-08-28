Александр Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» результаты красно-белых в последних турах РПЛ.

«В любом клубе есть моменты, когда команда не выигрывает. Если смотреть на турнирную таблицу, там видно — 1-2 победы и красно-белые опять на первом месте. «Спартак» должен составлять конкуренцию «Зениту», и они это будут делать. Футболисты есть, их много, посмотрите на скамейку запасных. Детально мы не можем говорить, почему не вышел какой-то игрок на поле. Об этом знает только главный тренер. Для меня Абаскаль — ноунейм. Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне, на того, кто случайно туда попал. Для Абаскаля сейчас самое золотое время в карьере. Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: «Ой, как здорово». Это уже мы все проходили», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Софьей Грецкой.

В последних 3 турах РПЛ «Спартак» проиграл «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

Красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Краснодаром».