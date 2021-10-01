«Локомотив» разгромил «Химки» в матче молодежного первенства
«Локомотив» разгромил «Химки» в матче 11-го тура молодежного первенства — 4:0.
В составе железнодорожников отличились Кирилл Першин, Артемий Косогоров, Алексей Ларин и Егор Погостнов.
В параллельных играх тура «Строгино» победило «Уфу» (4:1), «УОР №5» из Егорьевска уступил «Чертанову» (0:2), а «Академия имени Коноплева» выиграла у «Урала» (1:0).
М-Лига
11-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Химки — мол.» (Химки) — 4:0 (2:0)
Голы: Першин, 8 (1:0). Косогоров, 42 (2:0). Ларин, 68 (3:0). Погостнов, 90 (4:0).
Судья: Довбня (Симферополь).
1 октября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
«Строгино — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 4:1 (2:0)
Голы: Давыдов, 14 (1:0). Гурченко, 38 (2:0). Агеян, 46 (2:1). Камлашев, 51 (3:1). Антропов, 65 — в свои ворота (4:1).
Судья: Рубцов (Санкт-Петербург).
1 октября. Москва. Стадион «СК Рублево».
«УОР №5» (Егорьевск) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 0:2 (0:0)
Голы: Шматов, 64 (0:1). Попов, 90 — с пенальти (0:2).
Судья: Федотов (Россия).
1 октября. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0)
Гол: Павлюк, 85.
Судья: Стрелков (Курск).
1 октября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю