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«Локомотив» разгромил «Химки» в матче молодежного первенства

15:58

«Локомотив» разгромил «Химки» в матче 11-го тура молодежного первенства — 4:0.

В составе железнодорожников отличились Кирилл Першин, Артемий Косогоров, Алексей Ларин и Егор Погостнов.

В параллельных играх тура «Строгино» победило «Уфу» (4:1), «УОР №5» из Егорьевска уступил «Чертанову» (0:2), а «Академия имени Коноплева» выиграла у «Урала» (1:0).

М-Лига

11-й тур

«Локомотив — мол.» (Москва) — «Химки — мол.» (Химки) — 4:0 (2:0)

Голы: Першин, 8 (1:0). Косогоров, 42 (2:0). Ларин, 68 (3:0). Погостнов, 90 (4:0).

Судья: Довбня (Симферополь).

1 октября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

«Строгино — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 4:1 (2:0)

Голы: Давыдов, 14 (1:0). Гурченко, 38 (2:0). Агеян, 46 (2:1). Камлашев, 51 (3:1). Антропов, 65 — в свои ворота (4:1).

Судья: Рубцов (Санкт-Петербург).

1 октября. Москва. Стадион «СК Рублево».

«УОР №5» (Егорьевск) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 0:2 (0:0)

Голы: Шматов, 64 (0:1). Попов, 90 — с пенальти (0:2).

Судья: Федотов (Россия).

1 октября. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0)

Гол: Павлюк, 85.

Судья: Стрелков (Курск).

1 октября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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Иван Торопцев все материалы автора

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