Газизов — о продаже пива на стадионах: «Это не даст сумасшедшего эффекта»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» возможное разрешение продажи пива на стадионах.
«Отношусь к этому положительно, но не считаю, что продажа пива на стадионах даст сумасшедший эффект для клубов, — сказал Газизов. — Какой-то даст, конечно, но не то... Нужна возможность рекламы пива — вот это да. И не только в пределах стадионов. Поэтому, давайте, дождемся принятия закона, посмотрим, что там будет прописано. С чего-то нужно начинать — будем двигаться постепенно». (Артем Калинин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.