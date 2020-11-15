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Газизов — о продаже пива на стадионах: «Это не даст сумасшедшего эффекта»

12:03
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» возможное разрешение продажи пива на стадионах.

«Отношусь к этому положительно, но не считаю, что продажа пива на стадионах даст сумасшедший эффект для клубов, — сказал Газизов. — Какой-то даст, конечно, но не то... Нужна возможность рекламы пива — вот это да. И не только в пределах стадионов. Поэтому, давайте, дождемся принятия закона, посмотрим, что там будет прописано. С чего-то нужно начинать — будем двигаться постепенно». (Артем Калинин)

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