Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал публикацию защитника клуба Ильи Кутепова в Instagram. Многие болельщики подумали, что футболист прощается с командой.

«Вы не можете контролировать все, что происходит с Вами. Вы можете лишь контролировать свою реакцию на происходящее. В Вашем ответе и есть Ваша сила», — написал Кутепов.

— Этот пост ничего не значит, — заявил «СЭ» Газизов. — Кутепов игрок «Спартака». (Севастиан Терлецкий)

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 27-летний защитник еще не играл.