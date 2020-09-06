Газизов — о посте Кутепова в Instagram: «Это ничего не значит»
15:50
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал публикацию защитника клуба Ильи Кутепова в Instagram. Многие болельщики подумали, что футболист прощается с командой.
«Вы не можете контролировать все, что происходит с Вами. Вы можете лишь контролировать свою реакцию на происходящее. В Вашем ответе и есть Ваша сила», — написал Кутепов.
— Этот пост ничего не значит, — заявил «СЭ» Газизов. — Кутепов игрок «Спартака». (Севастиан Терлецкий)
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 27-летний защитник еще не играл.
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