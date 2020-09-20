Газизов надеется, что Жиго останется в «Спартаке»
19:45
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о будущем защитника Самюэля Жиго.
— Не прилетел Жиго, сразу пошли разговоры о возможной продаже. У него травма?
— Да, он получил ее в дерби. Мы не стали рисковать, надеюсь, скоро мы залечим эту травму.
— Он будет продан в этом сезоне? Просто все волнуются.
— У него травма, причем тут это? Не надо никому волноваться, мы двигаемся в правильном направлении. Не надо волноваться. Надеюсь, он не уйдет, но все может случиться. У него есть выпускной бонус, он и сам может уйти. Но он счастлив в «Спартаке», никаких моментов не должно быть. (Артем Калинин)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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