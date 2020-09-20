Газизов надеется, что Жиго останется в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о будущем защитника Самюэля Жиго.

— Не прилетел Жиго, сразу пошли разговоры о возможной продаже. У него травма?

— Да, он получил ее в дерби. Мы не стали рисковать, надеюсь, скоро мы залечим эту травму.

— Он будет продан в этом сезоне? Просто все волнуются.

— У него травма, причем тут это? Не надо никому волноваться, мы двигаемся в правильном направлении. Не надо волноваться. Надеюсь, он не уйдет, но все может случиться. У него есть выпускной бонус, он и сам может уйти. Но он счастлив в «Спартаке», никаких моментов не должно быть. (Артем Калинин)