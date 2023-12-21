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Гарре назвал похожими стадионы «Зенита» и «Манчестер Сити»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бенхамин Гарре.
Фото ФК «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» сравнил стадионы в России и в Англии.

— Как вам российские стадионы?

— Стадионы в России очень хорошие. Почти все, на которых я играл, отличные. Арена в Самаре красивая. В Сочи классный стадион. Знаю, что к чемпионату мира 2018 года были посмотрены многие стадионы, поэтому они такие красивые.

— Если сравнивать с со стадионом «Этихад» — какой лучше? Может, «Газпром Арена» сопоставима?

— Они похожи.

— А с точки зрения устройства базы? Понятно, что в «Сити» все последних моделей.

— Разница есть, тут мы говорим об одной из лучших команд в мире, у которой есть очень много денег. Нельзя сравнивать это с Самарой.

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

Полностью интервью Бенхамина Гарре читайте на сайте «СЭ»

ФК Зенит
ФК Манчестер Сити
Бенхамин Гарре
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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