Гарре назвал похожими стадионы «Зенита» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» сравнил стадионы в России и в Англии.

— Как вам российские стадионы?

— Стадионы в России очень хорошие. Почти все, на которых я играл, отличные. Арена в Самаре красивая. В Сочи классный стадион. Знаю, что к чемпионату мира 2018 года были посмотрены многие стадионы, поэтому они такие красивые.

— Если сравнивать с со стадионом «Этихад» — какой лучше? Может, «Газпром Арена» сопоставима?

— Они похожи.

— А с точки зрения устройства базы? Понятно, что в «Сити» все последних моделей.

— Разница есть, тут мы говорим об одной из лучших команд в мире, у которой есть очень много денег. Нельзя сравнивать это с Самарой.

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

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