Нападающий "Анжи" Гамид Агаларов перед матчем 26-го тура чемпионата России против "Ростова"​ отметил, что команда будет сражаться за результат. Также он надеется, что у клуба появится спонсор и игрокам выплатят все долги.

– У нас идет борьба за выживание, так что будем биться и сражаться за результат в матче с "Ростовом", – цитируют "Известия" Агаларова. – Мы будем стараться остаться в РПЛ до последнего. Кто знает, что будет дальше. Может быть, появится спонсор, который выплатит все долги, и клуб пройдет лицензирование на следующий сезон. Поэтому нужно выкладываться в каждом матче.

"Анжи" – "Ростов": чемпионат России, премьер-лига, 26-й тур, 27 апреля 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 16.30 (мск)