Идову: «Не понимаю, как «Локомотив» будет набирать очки в тех матчах, где раньше Глушенков приносил им победы»
Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» прокомментировал кадровые изменения, происходящие в московском клубе.
— Ты понимаешь, что сейчас происходит в «Локомотиве»?
— Без понятия. Находясь снаружи никогда и не поймешь. А особо я ни у кого не спрашивал. Можно только гадать.
— Некоторые говорят, что «Локомотив» превращается в середняка. У тебя есть такое ощущение?
— Ну, не прям в середняка, но как будто попасть в тройку в этом сезоне будет тяжело. Возможно, окажется, что это не так, но на бумаге, потеряв таких игроков и лидеров, как Глушенков, тяжело будет восполнить эту потерю. Не понимаю, как они будут набирать очки в тех матчах, где раньше Глушенков и приносил им победы.
Этим летом «Локомотив» покинули Артем Дзюба, Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Станислав Магкеев, Маринато Гилерме, Даниил Худяков.
В первом туре чемпионата России красно-зеленые сыграют с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится в субботу, 20 июля, и начнется в 15.00 мск.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -