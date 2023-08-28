Дзюба — о Глушенкове: «Его надо «пинать», с ним по-другому никак»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба оценил игру одноклубника Максима Глушенкова в матче против «Сочи» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

Глушенков забил победный гол в ворота сочинцев на 57-й минуте.

«Глушенков умничка, его надо, конечно, «пинать»... С ним по-другому никак, все из-под палки. Кнут и пряник», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне 24-летний форвард провел 8 матчей за «Локомотив», забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.