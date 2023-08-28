Дзюба — о Глушенкове: «Его надо «пинать», с ним по-другому никак»
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба оценил игру одноклубника Максима Глушенкова в матче против «Сочи» (1:0) в 6-м туре РПЛ.
Глушенков забил победный гол в ворота сочинцев на 57-й минуте.
«Глушенков умничка, его надо, конечно, «пинать»... С ним по-другому никак, все из-под палки. Кнут и пряник», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».
В текущем сезоне 24-летний форвард провел 8 матчей за «Локомотив», забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
Источник: ФК «Локомотив»
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|13:00
|
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|2.09
|17:30
|
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|- : -
|2.09
|20:00
|
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|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
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|- : -
|3.09
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|
ЦСКА – Зенит
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|3.09
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|
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|
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|И
|К
|Ж
|
|
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|1
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|1
|1
|
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|1
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