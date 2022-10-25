Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Габулов: «Селихов совершил самое красивое спасение тура»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший вратарь сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов в интервью «СЭ» высоко оценил игру голкипера «Спартака» Александра Селихова в матче 14-го тура чемпионата России с «Химками» (5:0).

— Отмечу качественную игру Александра Селихова. В ряде моментов он проявил высший уровень мастерства.

На 28-й минуте голкипер красно-белых, пожалуй, совершил самое красивое спасение всего тура. Магомедов нанес обводящий удар в направлении дальней «девятки». Но Саша в лучших традициях вратарской техники, с небольшим переступом, с мощным толчком, дальней рукой навытяжку вытащил этот мяч из-под перекладины.

На 51-й минуте Руденко бил из-под защитника с левой ноги в дальний угол, низом. Селихов опять сработал навытяжку, все сделал своевременно, из хорошей стойки. Были еще удары под перекладину со средней-дальней дистанции Глушакова и Гулиева. Но с такими моментами вратарь уровня премьер-лиги обязан справляться.

Никита Чернов и&nbsp;Александр Селихов. Высший класс Селихова. Акинфеев и Сычевой. Недоработка Шунина. Экспертиза Габулова

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Александр Селихов
Владимир Габулов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА. Что за этим стоит
Грузины травят своего лучшего теннисиста. Его фото — на контрацептивах
Российские войска нанесли ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Зеленский пообещал ЕС заместить российские энергоресурсы
Американский полковник заявил о нахождении ВСУ в критическом состоянии
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Высший класс Селихова. Акинфеев и Сычевой. Недоработка Шунина. Экспертиза Габулова
Магомед Адиев: «Знаю, что Алип хочет больше играть и рассматривает другие чемпионаты»
Веденеев заявил, что у «Зенита» была полная свобода действий в матче с «Сочи»
«Урал» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым
Спиридонов — о победе «Зенита» над «Сочи»: «С этими командами давно все понятно. У меня к ним негатив»
Родригао отдал 100 процентов точных передач в матче с «Сочи» и установил новый рекорд РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Дивеева подтвердил информацию об интересе итальянских клубов

Колыванов: «Чалову не стоит переходить в «Венецию» из такой команды, как ЦСКА»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости