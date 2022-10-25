Габулов: «Селихов совершил самое красивое спасение тура»

Бывший вратарь сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов в интервью «СЭ» высоко оценил игру голкипера «Спартака» Александра Селихова в матче 14-го тура чемпионата России с «Химками» (5:0).

— Отмечу качественную игру Александра Селихова. В ряде моментов он проявил высший уровень мастерства.

На 28-й минуте голкипер красно-белых, пожалуй, совершил самое красивое спасение всего тура. Магомедов нанес обводящий удар в направлении дальней «девятки». Но Саша в лучших традициях вратарской техники, с небольшим переступом, с мощным толчком, дальней рукой навытяжку вытащил этот мяч из-под перекладины.

На 51-й минуте Руденко бил из-под защитника с левой ноги в дальний угол, низом. Селихов опять сработал навытяжку, все сделал своевременно, из хорошей стойки. Были еще удары под перекладину со средней-дальней дистанции Глушакова и Гулиева. Но с такими моментами вратарь уровня премьер-лиги обязан справляться.