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Габулов об ошибке Гудиева: «По такому тяжелому полю комбинировать у своих ворот рискованно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал ошибку голкипера «Химок» Виталия Гудиева в эпизоде с первым голом в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

«В очередной раз мы наблюдаем вакханалию в игре «Химок» в обороне. Не вижу смысла разбирать шесть пропущенных голов. Да и вообще разбирать игру Гудиева. У меня только возникает вопрос, на который не нахожу ответа. Почему после пяти голов, пропущенных от «Спартака», не дать Гудиеву отдохнуть? Зачем нужно было его выпускать и на эту встречу? Чтобы он капитулировал еще шесть раз? Очень странно...
Ошибка при первом голе — это из области психологии. Плюс Виталию не хватило концентрации. Отчасти не хватило уверенности в собственных силах из-за предыдущего матча.
В общем, Гудиев не отследил действия Нгамале, не видел, что тот ждет этого перехвата, и поторопился с пасом своему защитнику. Надо было сделать еще одно касание, возможно, «качнуть» динамовца (время-то позволяло) и понять, способен он пойти на перехват или нет. Уже от этого принимать решение — выбивать или играть с ближним. Но должен заметить, что поле было тяжелым. И комбинировать по такому газону вблизи своих ворот довольно нелегко и отчасти рискованно», — заявил Габулов.

После поражения от «Динамо» «Химки» продлили свою серию без побед во всех турнирах до 15 матчей подряд.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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 - : -
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 - : -
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