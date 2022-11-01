Почему Марадишвили не забил Акинфееву? Мнение Габулова

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов оценил игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 15-го тура РПЛ против «Локомотивом» (1:0).

— На мой взгляд, ключевой эпизод всего матча произошел на 26-й минуте при счете 1:0 в пользу армейцев, — сказал Габулов. — Марадишвили выскочил один на один с голкипером, по центру штрафной. У него было и время, и пространство для того, чтобы исполнить и забить гол.

Но Игорь поступил очень хитро. Сначала сократил дистанцию, а потом начал падать, делать подкат раньше времени, чем и смутил игрока «Локо», который просто не ожидал такого развития событий.

Сперва Марадишвили хотел пробить, но, когда увидел, что Акинфеев катится ему в ноги, почему-то решил его обыгрывать. Cчитаю, в этом эпизоде голкипер заставил полузащитника растеряться и принять неверное решение. Константин начал прокидывать мяч мимо Игоря, но Акинфеев выставил ногу и за счет инерции скольжения сумел прервать этот проброс и сохранить свои ворота сухими.

Матч против «Локомотива» стал для Акинфеева пятым сухим в сезоне-2022/23.