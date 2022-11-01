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Сегодня, 14:52

В «Хапоэле» из Беэр-Шевы рассказали о возможном выкупе Шапи у «Краснодара»

Константин Белов
Корреспондент
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Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном выкупе полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».

«Хапоэль» хочет выкупить Шапи Сулейманова у «Краснодара»? Мы пока думаем над этим вопросом. У нас есть время до конца сезона», — сказал представитель пресс-службы израильского клуба «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что «Хапоэль» планирует выкупить 22-летнего Сулейманова за 1 миллион евро.

Сулейманов выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 15 матчах за команду.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
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Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Магомед-Шапи Сулейманов
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ФК Краснодар
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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6.11 19:00
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П
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