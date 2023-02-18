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Сегодня, 18:08

Агент Барача: «Остенде» заплатил большие деньги не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных»

Алина Савинова
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Футбольный агент Стипе Лапич ответил на вопрос о том, как защитник «Крыльев Советов» Матео Барач осваивается в «Остенде».

«У Матео все нормально. Пока он мало играет из-за того, что в Бельгии чемпионат уже стартовал, а он пока не в оптимальной физической форме. Тренер сказал, что из предосторожности сперва нужно потренироваться две недели с командой, чтобы не дай бог не получить травмы. Большими нагрузками Барача готовят к чемпионату, после чего он начнет играть.

Конечно, он будет играть! «Остенде» заплатил большие деньги не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных», — приводит «РБ Спорт» слова Лапича.

Барач перешел в аренду в бельгийский «Остенде» в это зимнее трансферное окно. Пока 28-летний защитник сыграл за новый клуб только одну минуту.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ostende-zaplatil-bol-shie-den-gi-ne-dlya-togo-chtoby-barach-sidel-v-zapase/
ФК Остенде
Матео Барач
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