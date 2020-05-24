Футболисты «Уфы» прошли повторное тестирование на COVID-19
10:00
Футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу, сообщает Twitter клуба.
Отметим, что команда будет сдавать тесты на COVID-19 каждую неделю.
Сдаем кровь на антитела pic.twitter.com/0ejPfqKjKP— ФК УФА (@UfaFc) May 24, 2020
Только что футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу.— ФК УФА (@UfaFc) May 24, 2020
Отметим, что команда будет сдавать тесты на COVID-19 каждую неделю. pic.twitter.com/q4xU3cJAE1
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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