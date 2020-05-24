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Футболисты «Уфы» прошли повторное тестирование на COVID-19

10:00
Футболисты «Уфы» сдают тест на коронавирус. Фото ФК «Уфа».
Футболисты «Уфы» сдают тест на коронавирус. Фото ФК «Уфа».
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Футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу, сообщает Twitter клуба.

Отметим, что команда будет сдавать тесты на COVID-19 каждую неделю.

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