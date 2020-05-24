Футболисты «Уфы» прошли повторное тестирование на COVID-19

Футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу, сообщает Twitter клуба.

Отметим, что команда будет сдавать тесты на COVID-19 каждую неделю.

Сдаем кровь на антитела pic.twitter.com/0ejPfqKjKP — ФК УФА (@UfaFc) May 24, 2020