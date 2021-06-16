Футболисты «Краснодара» вышли из отпуска, сообщает официальный сайт клуба.

Команда собралась в Краснодаре, при этом футболисты, выступающие за сборные на Евро-2020, присоединятся к ней позднее. «Быки» провели втягивающую тренировку на клубной базе «Четук».

Оба летних сбора «Краснодар» проведет в Австрии. Первый сбор состоится с 18 июня по 1 июля, второй — с 5 по 19 июля. Соперниками черно-зеленых в контрольных матчах на стартовом сборе станут польская «Легия» (23 июня), греческий «Олимпиакос» (27 июня) и румынский «Сепси» (1 июля). Главный тренер «быков» Виктор Гончаренко присоединится к команде в Австрии.