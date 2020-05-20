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Футболисты и тренеры «Урала» сдали тесты на коронавирус

20:09
Футболисты «Урала». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Урала». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских сообщил, что все игроки, тренерский штаб команды с Дмитрием Парфеновым и президент клуба Григорий Иванов сдали тесты на коронавирус.

«Президент, все тренеры и футболисты, за исключением тех, кто пока остается за рубежом, сдали тесты на коронавирус. Результатов пока нет», — приводит слова Медведевских «РИА Новости».

Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 22 туров.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200520/1571751325.html

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