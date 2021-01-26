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Футболист «Динамо» Фомин: «Многие мечтают в будущем попробовать себя за рубежом»

21:20
Даниил Фомин. Фото ФК «Динамо»
Даниил Фомин. Фото ФК «Динамо»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин признался, что ему нравится чемпионат Испании и рассказал о мечтах попробовать себя за рубежом.

«Предложения из каких европейских клубов я бы рассмотрел? Сейчас полностью сфокусирован на «Динамо». Надо помочь команде и самому продолжать развиваться. Но думаю, многие мечтают в будущем попробовать себя за рубежом. Если гипотетически выбирать чемпионат, то испанский мне нравится на данный момент больше всего», — приводит слова Фомина пресс-служба московского клуба.

В текущем сезоне 23-летний Фомин провел 20 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи. Россиянин перешел в «Динамо» в августе прошлого года из «Уфы».

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/interview/?id_4=16113

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