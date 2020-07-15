Фролов считает, что «Крылья» могли вырвать победу в матче с «Краснодаром»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился впечатлениями после матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (0:0). Он был признан лучшим футболистом этой игры.

«Я очень устал, скажу честно, как и вся команда, — сказал Фролов в эфире телеканала «Матч премьер». — Сил очень много потрачено. Конечно, хотелось победы, и моменты у нас были, отличные моменты. Но имеем то что имеем. У меня третья награда лучшему игроку матча — и третий раз мы сыграли в ничью. У нас получилось не пропустить, не так много моментов позволили создать. У «Краснодара» свои задачи, у нас свои. Игра в целом была равная. Конечно, нам хотелось победы».