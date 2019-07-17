Фернанду - о матче с "Ростовом": "Спартак" выйдет и будет биться, как в финале"

Полузащитник "Спартака" Фернанду рассказал, что игроки красно-белых будут биться в матче второго тура чемпионата России с "Ростовом"​, сообщает официальный сайт москвичей. Встреча пройдет 20 июля, на стадионе "Ростов Арена".

– Прежде всего прошедшие годы запомнились золотым сезоном, когда мы выиграли долгожданный титул: это останется в памяти навсегда. Вообще, много было классных моментов! Даже не могу выделить одно, самое яркое мгновение.

"Ростов" – хорошая команда, которая очень сильна в обороне. Мы давно не выигрывали у "Ростова", особенно в гостях. Но, например, недавний матч в Австрии я бы всерьез не рассматривал: это была подготовка. А в субботу все будет совсем иначе. Мы выйдем и будем биться, как в финале. Понятно, что нужно выполнять установки тренера, но не менее важно, чтобы у каждого в этот вечер горели глаза, – приводит слова Фернанду пресс-служба красно-белых.

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